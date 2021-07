Vodafone | giga di traffico dati in regalo ad alcuni clienti

(Di sabato 31 luglio 2021) Se sietepotreste aver ricevuto un messaggio dal vostro operatore con cui vi vengono elargitidiin omaggiodiin omaggio per, unche arriva con 1 sms. Ecco come attivare l’offerta. Non è la prima volta cheregala via smsai L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitscienza : Vodafone Happy Friday: sconti di Venerdì 30 Luglio 2021 e Giga illimitati per clienti Business - cellicom : Vodafone e TIM regalano Giga illimitati con Happy Business e TIM Party - zazoomblog : Vodafone e TIM regalano Giga illimitati con Happy Business e TIM Party - #Vodafone #regalano #illimitati #Happy - TuttoAndroid : Vodafone e TIM regalano Giga illimitati con Happy Business e TIM Party - mondomobileweb : Vodafone Happy Friday: sconti di Venerdì 30 Luglio 2021 e Giga illimitati per clienti Business -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone giga

Consumatore.com

Ad esempio,Power Gaming, ad un prezzo di 5 al mese, permette di non consumareper i giochi mobile e per la piattaforma GameNow. Un piano dunque perfetto per chi ama giocare con i ......dalla quantità diinternet messi a disposizione a prezzi modici tendono a preferire un operatore Mvno come Iliad a un concorrente tradizionale. Del resto, anche altri gestori come, la ...Vodafone regala ai suoi clienti mobile un weekend di giga gratis per navigare in libertà. Ecco come attivare l'offerta a tempo.Rimbalzo dei prezzi per i clienti di Vodafone. Il gestore inglese ha deciso di aumentare i costi per la tariffa più popolare ...