Vaccini, a Caserta 'open day' per gli studenti il primo settembre (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Open Day vaccinale, riservato agli studenti e alle loro famiglie presso l'hub della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, si terrà il primo settembre prossimo; la giornata è stata organizzata da Asl di Caserta e Bersaglieri grazie all'idea degli studenti dell'istituto superiore Giordani di Caserta, che ha sede in via Laviano a poche decine di metri dall'hub vaccinale. Gli studenti, accompagnati dal dirigente Antonella Serpico, hanno passato una giornata al centro vaccinale della Brigata Garibaldi, intervistando il ...

