Un Posto al Sole | spoiler agosto | una ex dal passato

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 31 luglio 2021) Unalcon una ex che spunta daldi uno dei protagonisti, mettendolo in serie difficoltà. Spunta una ex fidanzataUnaldel mese diprima che la soap vada in vacanza per ben due settimane. Prima che accada faremo in tempo che a Palazzo Palladini ci sarà un ritorno inatteso che metterà tutti sotto pressione. Cristina, la figlia piccola di Roberto Ferri arriva a palazzo e la bimba incontrerà per caso la piccola Bianca con cui non legherà immediatamente. La figlia di Ferri si sente spaesata e in Bianca non ...