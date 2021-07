Traffico Roma del 31-07-2021 ore 15 | 30

(Di sabato 31 luglio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Buon pomeriggio dalla redazione sta progressivamente calando di intensità la circolazione sulla rete viaria cittadina Buone le condizioni del tempo giornata molto calda anche quella di oggi sul Lazio giornata di partenze per molti vacanzieri i flussi dimaggiori nella nostra regione sono registranti tuttora in direzione sud e verso i litorali Adagio Degli spostamenti ...

, 31 luglio 2021 - Lungo la rete Anas è previstomolto intenso in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura , in particolare lungo le dorsali ......rallentamenti di 40 minuti anche servizio sulla Orte Fiumicino aeroporto interessato Da Disagi con rallentamenti di 30 minuti per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito...Un incendio doloso sta interessando un tratto di via Ardeatina nel comune di Albano al confine con quello di Roma e Pomezia, non lontano dall'incrocio di via Cancelliera e a 500 metri dall'ingresso de ..."Piazzale C e' uno dei luoghi simbolo del quartiere Della Vittoria nel centro citta'. Se non ci passate da qualche mese potreste rimanere sorpresi. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di riq ...