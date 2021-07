Sapete cosa faceva Clementino prima di diventare famoso? Vi stupirà (Di sabato 31 luglio 2021) Clementino è uno dei rapper più conosciuti del nostro paese. Ma Sapete cosa faceva prima di diventare famoso? Vi stupirà. Clementino si è fatto conoscere ottenendo successo dapprima nella sua amata città ovvero Napoli. Il suo primo album è datato 2006. Inizia così a farsi conoscere anche nel resto del nostro paese con una serie L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 31 luglio 2021)è uno dei rapper più conosciuti del nostro paese. Madi? Visi è fatto conoscere ottenendo successo dapnella sua amata città ovvero Napoli. Il suo primo album è datato 2006. Inizia così a farsi conoscere anche nel resto del nostro paese con una serie L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CarloCalenda : Amici, come sapete ho fatto qualsiasi cosa per accendere i riflettori su questo tema. Tra l’altro parlando più volt… - fattoquotidiano : Pesaro, 500 no vax sotto casa del sindaco Matteo Ricci. Lui: “Squadristi, non sapete cosa sia la libertà. Vaccinars… - AlbertoBagnai : Ma no! Sicuramente è in buona fede: ovviamente non sa di cosa parla, ma questo è, come sapete, un requisito profess… - katnip74 : @gratuitopatr Ma voi sapete già cosa è successo? Perché io abito dov'è stato ritrovato, e al momento non si sa nulla ?? - CarloManca : RT @JacopoVeneziani: 1/2 A Trieste, la facciata del palazzo del Barone Pasquale Revoltella affacciata sulle attuali Piazza Venezia e via C… -