Roma, chiude Franchi: la storica gastronomia in via Cola di Rienzo (Di sabato 31 luglio 2021) La scritta elegante è ancora lì ma le serrande sono abbassate: questa volta, però, non per ferie ma in via definitiva. Franchi, lo storico negozio di gastronomia, in via Cola di Rienzo ha dichiarato chiusura e non riaprirà più. Passando lì, al civico 200, i residenti restano attoniti davanti la notizia della chiusura. Franchi è sempre stata una certezza per il quartiere (e per i turisti), un luogo in cui mangiare supplì, cornetti o passare a prendere la cena per portarla a casa. Un'istituzione perché era il lontano 1910 quando dal territorio di Norcia emigrarono a Roma due Fratelli per ...

