Quanto hanno pesato le feste per la vittoria dell'Europeo sulla pandemia? I numeri dell'ultimo report dell'Iss (Di sabato 31 luglio 2021) A tre settimane dalla finale degli Europei di calcio e dalle piazze d'Italia piene di tifosi in delirio per la vittoria conquistata, i numeri dell'Istituto superiore di sanità ora rivelano Quanto i festeggiamenti abbiano influito sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Italia. Nell'ultimo monitoraggio si legge come «da fine giugno si sia osservato un aumento dell'incidenza settimanale sia per i maschi che per le femmine nelle quattro fasce di età considerate: 0-9, 10-19, 20-29, 30-39», e come « sempre a partire da fine giugno, l'incidenza nei maschi di età compresa fra i 10 e i 39 anni, risulta essere sempre maggiore ...

