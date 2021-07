Olimpiadi: tennis, Djokovic giù dal podio, bronzo a Carreno Busta (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Il numero uno del mondo Novak Djokovic vede sfumare il sogno di una medaglia olimpica ai Giochi di Tokyo. Il tennista serbo, molto nervoso nella finalina per il bronzo, è stato battuto dallo spagnolo Pablo Carreno Busta 6-4, 6-7, 6-3. Djokovic avrà modo di rifarsi nella finale per il bronzo nel doppio misto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Il numero uno del mondo Novakvede sfumare il sogno di una medaglia olimpica ai Giochi di Tokyo. Ilta serbo, molto nervoso nella finalina per il, è stato battuto dallo spagnolo Pablo6-4, 6-7, 6-3.avrà modo di rifarsi nella finale per ilnel doppio misto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Djokovic giù dal podio Novak Djokovic lascia le Olimpiadi di Tokyo senza una medaglia al collo. Il tennista serbo, numero 1 del mondo, ha perso anche la finale per il terzo posto. Il bronzo è andato allo spagnolo Paglo Carreno - Busta, che si è ...

