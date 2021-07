Olimpiadi | Di Francisca attacca la scherma Velasco | ' Disgustosa'

Advertising

AvvMennillo : RT @fvanetti: Di Francisca e i veleni: «Critiche Velasco? Ci stanno. Ma Errigo ricordi quello che lei fece a me» - Corriere : RT @fvanetti: Di Francisca e i veleni: «Critiche Velasco? Ci stanno. Ma Errigo ricordi quello che lei fece a me» - fvanetti : Di Francisca e i veleni: «Critiche Velasco? Ci stanno. Ma Errigo ricordi quello che lei fece a me» - Italia_Notizie : Di Francisca e i veleni nella scherma: «Critiche Velasco? Ci stanno. Ma Errigo ricordi quello che lei fece a me» - Corriere : Di Francisca e i veleni: «Critiche Velasco? Ci stanno. Ma Errigo ricordi quello che lei fece a me» -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Francisca

La spedizione della scherma alledi Tokyo 2020 è stata molto criticata. La squadra azzurra, storicamente dominante in ... Non sono mancate anche le accuse di ex atlete come Elisa Di...Tra le due, un tempo grandi amiche, i rapporti sono tesi proprio dalleinglesi in cui Divinse l'oro in finale proprio contro la lombarda. Nella polemica è intervenuto senza mezzi ...La campionessa olimpica a Londra ha criticato il ct Andrea Cipressa e l'ex collega Arianna Errigo: "C'è qualche problemino se non raccogliamo risultati" ...L’ho fatto in maniera diversa perché ora non so più in squadra e sono come una spettatrice che valuta dall’esterno della Nazionale di pallavolo, Julio Velasco, Elisa Di Francisca prova a mettere i pun ...