Oggi in tribunale ci si va per il Covid Anche a 17 anni

Vorrei conoscere quel diciassettenne fiorentino che si è rivolto ad un avvocato per poter ricevere la dose di vaccino nonostante il parere contrario dei genitori. Il legale ha predisposto un documento che i genitori hanno firmato. Però è proprio sveglio questo diciassettenne. E fatemi aggiungere: un po' eccessivi i genitori! Un tempo, Anche recente, ci si rivolgeva al tribunale perché i genitori avevano impedito una storia d'amore o il trasferimento in un'altra città. Adesso ci si va per il Covid. Sarà cambiato qualcosa?

