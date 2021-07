No green pass tornano in piazza, nuove proteste in diverse città (Di sabato 31 luglio 2021) Al grido ‘no green pass’ nuove manifestazioni di protesta oggi in diverse città. A Milano come lo scorso sabato alcune centinaia di persone, per lo più senza mascherina, si sono date appuntamento in piazza Fontana per la manifestazione non autorizzata. Da lì, alternando gli slogan “libertà, libertà” e “giù le mani dai bambini” i manifestanti hanno raggiunto piazza Duomo. “No tso sperimentali”, “Scegliere non è un reato, discriminare sì”, “no nazi pass” si legge in alcuni dei cartelli esibiti. “Siamo dei leoni, combatteremo fino alla morte contro le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) Al grido ‘nomanifestazioni di protesta oggi in. A Milano come lo scorso sabato alcune centinaia di persone, per lo più senza mascherina, si sono date appuntamento inFontana per la manifestazione non autorizzata. Da lì, alternando gli slogan “libertà, libertà” e “giù le mani dai bambini” i manifestanti hanno raggiuntoDuomo. “No tso sperimentali”, “Scegliere non è un reato, discriminare sì”, “no nazi” si legge in alcuni dei cartelli esibiti. “Siamo dei leoni, combatteremo fino alla morte contro le ...

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - chezbabs : RT @Lorenzo62752880: Parigi adesso contro il green pass - angelo_ra_ : RT @Gianlustella: Fake news in salsa di regime. Pesa il Green Pass non la variante Delta. Le prenotazioni c’erano. Ma la gente rifiuta… -