Marcell Jacobs da urlo: record italiano nei 100 metri e accesso alle semifinali a Tokyo (Di sabato 31 luglio 2021) Un esordio straordinario, che ci lascia ben sperare nelle Olimpiadi di Tokyo. record italiano, in batteria, alle Olimpiadi, all'esordio a cinque cerchi. Marcell Jacobs ha fatto saltare subito il banco ...

Coninews : JACOBS SPAZIALE ??? A #Tokyo2020 con 9.94 Marcell #Jacobs migliora il record italiano dei 100 metri! ????… - sportface2016 : +++RECORD ITALIANO PER MARCELL #JACOBS NEI 100 METRI A #Tokyo2020 IN 9.94: L'AZZURRO E' IN SEMIFINALE+++#Olympics2021 - LiaCapizzi : Urcaaa. Marcell Jacobs in batteria manda subito un messaggio rumoroso: 9'94, nuovo Record Italiano dei 100 metri. E… - StoLeNBody : RT @Eurosport_IT: I NOSTRI DUE AZZURRI IN SEMIFINALE DEI 100m ??? Jacobs accede col 2° tempo (9'94) mentre Tortu è 2° dei ripescati con 10'… - elenacapodacqua : RT @Coninews: JACOBS SPAZIALE ??? A #Tokyo2020 con 9.94 Marcell #Jacobs migliora il record italiano dei 100 metri! ???? #ItaliaTeam #Athlet… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs Marcell Jacobs da impazzire nei 100 metri: fa 9 94 in batteria, 2° miglior tempo assoluto e record italiano. In semifinale anche Tortu Due italiani in semifinale dei 100 metri maschili , con Marcell Jacobs che domina la sua batteria e firma il nuovo record italiano correndo in 9 94 . Un tempone, il secondo migliore in assoluto. Un bis del crono fatto segnare all'esordio sulla pista dei ...

Tokyo 2020, Jacobs vola nei 100 metri: 9'94, record italiano Marcell Jacobs vola in semifinale nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha vinto la sua batteria con il tempo di 9'94, limando di un ulteriore centesimo il record italiano che aveva ...

Marcell Jacobs, 9"94 sui 100 metri alle Olimpiadi: nuovo record italiano la Repubblica Marcell Jacobs record alle Olimpiadi: quando vedere la semifinale dei 100 metri Prestazione capolavoro dello sprinter italiano che vince la sua batteria dei 100 con il tempo record di 9'94. Tokyo, 31 luglio 2021 - Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano sui 100 metri e ...

Jacobs fa 9?94 nei 100 metri, nuovo record italiano TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nuovo record italiano di Marcell Jacobs nei 100 metri piani con 9?94. Lo ha stabilito nella terza batteria di qualificazione dei 100 metri olimpici a Tokyo: l’azzurro de ...

