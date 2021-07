Malore per Gaetano Curreri, ricoverato in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, ha avuto un Malore ieri sera venerdì 30 luglio mentre stava tenendo un concerto con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto. Ora è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili. La notizia è stata confermata degli Stadio sulla pagina ufficiale, che in piena notte è stata aggiornata con le condizioni di salute del cantante: L'ictus nel 2003 e la paura per lo svenimento improvviso Gaetano Curreri ha 69 anni e nel 2003 è stato già ... Leggi su howtodofor (Di sabato 31 luglio 2021), frontman degli Stadio, ha avuto unieri sera venerdì 30 luglio mentre stava tenendo un concerto con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto. Ora èine le sue condizioni sono stabili. La notizia è stata confermata degli Stadio sulla pagina ufficiale, che in piena notte è stata aggiornata con le condizioni di salute del cantante: L'ictus nel 2003 e la paura per lo svenimento improvvisoha 69 anni e nel 2003 è stato già ...

