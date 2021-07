Incendi fuori controllo a Catania, 170 persone salvate via mare | Musumeci chiede lo stato di mobilitazione (Di sabato 31 luglio 2021) commenta Centosettanta persone bloccate dagli Incendi in due zone marinare di Catania sono state salvate da mezzi navali e personale della Capitaneria di porto. Per fuggire alle fiamme si sono recate ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 luglio 2021) commenta Centosettantabloccate dagliin due zone marinare disono stateda mezzi navali e personale della Capitaneria di porto. Per fuggire alle fiamme si sono recate ...

