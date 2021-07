Halo Infinite | l' ultimo leak preannuncia l' esistenza della modalità Battle Royale?

Leggi su eurogamer

(Di sabato 31 luglio 2021)si trova attualmente in una fase di beta chiusa o, per usare i termini ufficiali, in una Technical Preview: i fortunati giocatori che sono riusciti a partecipare, stanno testando le potenzialità dell'IA dei bot in partite 5v5, i tutorial di gioco e stanno ammirando in anteprima gli elementi cosmetici sbloccabili nel futuro Season Pass. Tuttavia, in questa Tecnical Preview sono presenti anche esperti dataminer, i quali ne hanno approfittato per studiare il software a disposizione e scoprire i segreti nascosti nel codice. Proprio il datamining più recente ha portato alla luce un file audio, il quale ha rilanciato un vecchio rumor di ...