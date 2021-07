Gratta e vinci: porta a casa una cifra milionaria poi l’incredibile epilogo (Di sabato 31 luglio 2021) Con un Gratta e vinci un giovane ha visto per sempre cambiare la sua vita. La Dea Bendata ha ancora una volta baciato il nostro paese. Andiamo a scoprire dove è stata registrata la vincita. La Dea Bendata ha baciato nuovamente l’Italia, regalando una gioia immensa a un giovane fortunato che ha visto per sempre L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 31 luglio 2021) Con unun giovane ha visto per sempre cambiare la sua vita. La Dea Bendata ha ancora una volta baciato il nostro paese. Andiamo a scoprire dove è stata registrata lata. La Dea Bendata ha baciato nuovamente l’Italia, regalando una gioia immensa a un giovane fortunato che ha visto per sempre L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Serenel73 : RT @noitre32: Dal tabaccaio per comprare sigarette, giocare al lotto enalotto, comprare i gratta e vinci ecc.... non serve il green pass. P… - VerdirameAndrea : RT @noitre32: Dal tabaccaio per comprare sigarette, giocare al lotto enalotto, comprare i gratta e vinci ecc.... non serve il green pass. P… - SilviaZavagno : RT @noitre32: Dal tabaccaio per comprare sigarette, giocare al lotto enalotto, comprare i gratta e vinci ecc.... non serve il green pass. P… - alborama : RT @noitre32: Dal tabaccaio per comprare sigarette, giocare al lotto enalotto, comprare i gratta e vinci ecc.... non serve il green pass. P… - arquer12 : RT @noitre32: Dal tabaccaio per comprare sigarette, giocare al lotto enalotto, comprare i gratta e vinci ecc.... non serve il green pass. P… -