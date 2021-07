Giugliano, erano il terrore di benzinai e supermercati: sgominata banda di rapinatori (Di sabato 31 luglio 2021) Undici rapine messe a segno tra Giugliano, Calvizzano e Casoria. Nel mirino dei banditi distributori di benzina e supermercati. Sono finiti in manette due persone di 32 anni, residenti ad Afragola e Cardito, già noti alle forze dell’ordine. Rapine a Giugliano, Calvizzano e Afragola: due arresti I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, nell’ambito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 luglio 2021) Undici rapine messe a segno tra, Calvizzano e Casoria. Nel mirino dei banditi distributori di benzina e. Sono finiti in manette due persone di 32 anni, residenti ad Afragola e Cardito, già noti alle forze dell’ordine. Rapine a, Calvizzano e Afragola: due arresti I Carabinieri della Compagnia diin Campania, nell’ambito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NapoliToday : #Cronaca #Giugliano Erano il terrore di supermercati e benzinai: arrestati in due, si cercano i complici… - arcocielo : RT @WWFitalia: Ieri le Guardie giurate zoofile #WWF di #Napoli sono intervenute a #Giugliano dove 8 #pitbull erano detenuti in pessime cond… - RosaCapo3 : RT @WWFitalia: Ieri le Guardie giurate zoofile #WWF di #Napoli sono intervenute a #Giugliano dove 8 #pitbull erano detenuti in pessime cond… -