Gaetano Curreri ha un malore sul palco | è ricoverato in terapia intensiva

Gaetano Curreri, il frontman degli Stadio è stato ricoverato d'urgenza e si trova in terapia intensiva dopo aver accusato un malore durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Sul palco ha perso i sensi durante uno spettacolo e poi è stato immediatamente trasportato in ospedale. La band ha pubblicato un messaggio sui social qualche ora fa per spiegare cosa è successo: "Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo ...

