Finale maschile salto in alto oggi in tv: orario e diretta streaming Tokyo 2020 con Tamberi (Di domenica 1 agosto 2021) L'orario e la diretta tv delle finali maschili del salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Gianmarco Tamberi non vuole mettersi limiti nella gara più importante della sua carriera, dopo che ha dovuto rinunciare a Rio de Janeiro 2016 per via di un infortunio riportato a Montecarlo. Tutta Italia sogna assieme al marchigiano che però deve sbaragliare una concorrenza piuttosto agguerrita. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE diretta TV E streaming – Le finali hanno inizio è alle ore 12:10 di domenica 1 agosto e saranno visibili ...

