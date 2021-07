Covid oggi Friuli, 88 contagi e zero morti: bollettino 31 luglio (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 88 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 31 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 3.597 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,95%. Sono inoltre 2.775 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 18 casi (0,65%). Dall’analisi dei dati emerge che il 53% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 29 anni. Tre persone sono ricoverate in terapia intensiva (il nuovo paziente è un uomo del 1951, non vaccinato), mentre ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 88 i nuovida coronavirus registrati inVenezia Giulia secondo ildi, 31. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 3.597 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovicon una percentuale di positività del 1,95%. Sono inoltre 2.775 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 18 casi (0,65%). Dall’analisi dei dati emerge che il 53% dei nuoviriguarda persone con meno di 29 anni. Tre persone sono ricoverate in terapia intensiva (il nuovo paziente è un uomo del 1951, non vaccinato), mentre ...

Advertising

borghi_claudio : E anche oggi il Corriere lancia la mistificazione quotidiana per attaccare i contrari al pass. Oggi tocca a Zaia co… - FratellidItalia : Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo - GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - StefaniaFalone : RT @GenovaQuotidian: Covid, 3 in più in 3 giorni in terapia intensiva. Oggi un altro decesso - RedazioneTvcity : Covid a Torre del Greco: nessun caso registrato quest'oggi - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi L'ira dei familiari delle vittime del Covid: "Commissione farsa" ...Regioni il 25 gennaio 2020 in merito alle misure da mettere in campo per il contenimento del Covid". Oggi in piazza è sceso anche Giuseppe Marzulli , ex direttore sanitario dell'ospedale di Alzano ...

Orietta Berti rivela cosa le sta succedendo "All'improvviso ?" ...Così come tanti altri artisti anche Orietta Berti qualche mese fa ha contratto il covid insieme al marito. L'artista si è quindi trovata ad attraversare alcuni momenti di difficoltà e ancora oggi a ...

Coronavirus oggi. Iss, 96% efficacia vaccinazione completa contro decesso Il Sole 24 ORE Ibiza, allarme Covid: tasso positività balza al 20%. «Troppi turisti sull'isola» In Spagna si apre un vero e proprio caso Ibiza dove i contagi sono più alti sia della media delle Baleari che di quella nazionale. L'assessore regionale alla ...

Moto Guzzi, GMG e Motoraduno rimandati all'anno prossimo. Per situazione sanitaria eventi posticipati a settembre 2022 MANDELLO DEL LARIO - L'edizione 2021 delle Giornate Mondiali Guzzi e il Motoraduno del Centenario non si terranno, come programmato, dal 6 al 12 settembre a Mandello del Lario a causa ...

...Regioni il 25 gennaio 2020 in merito alle misure da mettere in campo per il contenimento del".in piazza è sceso anche Giuseppe Marzulli , ex direttore sanitario dell'ospedale di Alzano ......Così come tanti altri artisti anche Orietta Berti qualche mese fa ha contratto ilinsieme al marito. L'artista si è quindi trovata ad attraversare alcuni momenti di difficoltà e ancoraa ...In Spagna si apre un vero e proprio caso Ibiza dove i contagi sono più alti sia della media delle Baleari che di quella nazionale. L'assessore regionale alla ...MANDELLO DEL LARIO - L'edizione 2021 delle Giornate Mondiali Guzzi e il Motoraduno del Centenario non si terranno, come programmato, dal 6 al 12 settembre a Mandello del Lario a causa ...