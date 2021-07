Covid, news. Variante Delta, Ue sconsiglia viaggi non necessari in Grecia. LIVE (Di sabato 31 luglio 2021) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha contrassegnato le isole greche dell'Egeo meridionale in rosso scuro sulla sua mappa Covid-19 dopo un aumento delle infezioni. Figliuolo: “Quasi 94% del personale sanitario immunizzato". Non è vaccinato il 15% del personale scolastico e 4,6 milioni di over 50 non hanno ancora ricevuto la prima dose. La Variante Delta prevalente al 95%, ora circola soprattutto tra i giovani Leggi su tg24.sky (Di sabato 31 luglio 2021) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha contrassegnato le isole greche dell'Egeo meridionale in rosso scuro sulla sua mappa-19 dopo un aumento delle infezioni. Figliuolo: “Quasi 94% del personale sanitario immunizzato". Non è vaccinato il 15% del personale scolastico e 4,6 milioni di over 50 non hanno ancora ricevuto la prima dose. Laprevalente al 95%, ora circola soprattutto tra i giovani

