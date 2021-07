Covid | le regole per la messa | no al green pass | sì al distanziamento

Advertising

raffaellapaita : Ancora una volta la violenza dei #NoVax dimostra che la libertà di cui parlano vale solo per loro. Genova paralizza… - AngeloSantoro : “Il vaccino non rende invincibili ma riduce la diffusione e la pericolosità del Covid. È il virus che limita la lib… - SkyTG24 : Dal 6 agosto il #GreenPass sarà obbligatorio in Italia. Le regole del nuovo decreto Covid - glooit : Mykonos, le feste senza regole che scatenano il Covid | Video leggi su Gloo - MarcoDiMaro : Io ancora non capisco perché le discoteche sono chiuse, anche con green pass, e i lidi la sera fanno discoteca all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid regole

Sky Tg24

Variante Delta, Crisanti: 'Il vaccino non basta.... LE NORME Come entrare in Francia? Dal Green Pass al tampone, lein... ROMA Pfizer, un milione di dosi in arrivo dalla seconda ...che "servono - per l'esperto - ad evitare di finire in emergenza sanitaria". "Credo meno ... outstream La "stragrande maggioranza" dei ricoverati nei reparti, riporta l'epidemiologo, non è ...Stanziati 100 mila euro di aiuti ai produttori che hanno subito danni per gli incendi. Incrementato il fondo di solidarietà voluto dal Consorzio del Pecorino per i pastori sardi ...SICILIA - Corre la variante Delta e corrono, purtroppo, anche le ospedalizzazioni in Sicilia. L'isola infatti, non è solamente stabilmente tra le prime ...