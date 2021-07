Costa: “La riforma della giustizia rischia di mandare in fumo anni di battaglie per contrastare i crimini ambientali” (Di sabato 31 luglio 2021) ROMA – “Questa riforma della giustizia rischia di mandare in fumo anni di battaglie per contrastare i crimini ambientali. Sono arrabbiato”. Così l’ex ministro dell’ambiente, Sergio Costa (foto), a proposito della riforma della giustizia voluta dal governo Draghi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 31 luglio 2021) ROMA – “Questadiindiper. Sono arrabbiato”. Così l’ex ministro dell’ambiente, Sergio(foto), a propositovoluta dal governo Draghi. L'articolo L'Opinionista.

