Coronavirus, stabile curva pandemica. Ma impazzano feste senza regole da Nord a Sud (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 6.513 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 16 i morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi contagiati sono stati 6.619 mentre le vittime 18. Il tasso di positività si attesta oggi al 2,4%, mentre ieri era al 2,7%. Aumentano anche i ricoveri: +13 unità nelle terapie intensive, tra ingressi e dimissioni, e un saldo in crescita anche per le ospedalizzazioni in area medica (+39). Gli ingressi giornalieri sono stati 25. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.851 ovvero 39 in più rispetto a ieri.Il numero dei tamponi eseguiti è di 264.860, intorno ai 13mila in più rispetto a ieri.

