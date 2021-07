Comunali Roma, sondaggio Demopolis: candidati appaiati nella corsa al Campidoglio. Ma gli indecisi sono ancora un terzo (Di sabato 31 luglio 2021) Ad inizio ottobre si tornerà alle urne per l’elezione del nuovo Sindaco di Roma. A poco più di 2 mesi dal voto, la partita per il Campidoglio appare pienamente aperta: è quanto emerge dal sondaggio realizzato dal 23 al 26 luglio per RomaToday dall’Istituto Demopolis. Se si votasse oggi, il candidato del centrodestra Enrico Michetti sarebbe in vantaggio con una forbice tra il 29% ed il 35%. Molto ravvicinati gli altri tre principali competitor che si contenderanno l’accesso al ballottaggio: al secondo posto, fra il 21 ed il 27%, Roberto Gualtieri, candidato del Pd e del centrosinistra, oggi in lieve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Ad inizio ottobre si tornerà alle urne per l’elezione del nuovo Sindaco di. A poco più di 2 mesi dal voto, la partita per ilappare pienamente aperta: è quanto emerge dalrealizzato dal 23 al 26 luglio perToday dall’Istituto. Se si votasse oggi, il candidato del centrodestra Enrico Michetti sarebbe in vantaggio con una forbice tra il 29% ed il 35%. Molto ravvicinati gli altri tre principali competitor che si contenderanno l’accesso al ballottaggio: al secondo posto, fra il 21 ed il 27%, Roberto Gualtieri, candidato del Pd e del centrosinistra, oggi in lieve ...

