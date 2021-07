Cartabia da abbracciare | ma sulla riforma della giustizia serviva più coraggio Parla Ayala

(Di sabato 31 luglio 2021) Un ex magistrato che è un vanto di magistrato dice che solo in una nazione intossicata si può fare una battagliaprescrizione. E dice che solo gli idolatri del fascicolo giudiziario,pena, quelli che vivono di mozziconi, possono portare avanti questa lotta che è la lotta degli ottusi. E’ Giuseppe, ed è stato compagno di scrivania di Giovanni Falcone, pm del maxiprocesso, sottosegretario allanel governo Prodi. Laera dunque questo immondo scandalo raccontato? “Il vero scandalo è l’insopportabile lentezza dei processi, essere sanzionati ...

... Marta, ottenendo un impegno diretto (il ministero della Giustizia deve istituire una ... Fin dal giorno dell'arresto nel 1998, Gianni Forti attende di potera Trento il nipote ...... anche il ministro della Salute Roberto Speranza e quello della Giustizia, Marta. Il ... perché il decreto di oggi è stato identificato come "già molto complicato pertutti i ...Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. "L'improcedibilità è un compromesso ma ci voleva più determinazione. La giustizia è da riparare, ...“La strategia del governo Draghi è ben collaudata e di successo perché riesce ad ottenere tutto quello si vuole fingendo di cedere qualcosa a chi si dimostra riottoso”. Così Barbara Lezzi in un post p ...