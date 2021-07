Bove dopo il pari col Siviglia: “Stiamo migliorando. Mourinho? Ci consiglia, ci aiuta e ci motiva” (Di sabato 31 luglio 2021) Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 della Roma, ha commentato ai canali ufficiali del club capitolino il pareggio senza reti di oggi contro il Siviglia. Ecco un estratto delle sue parole: Sul Siviglia “È una grandissima squadra. Stiamo facendo bene, Stiamo iniziando a capire tutti i meccanismi, tutti i consigli che ci dà il mister e li mettiamo in pratica. In ogni amichevole miglioriamo”. Sull’intensità richiesta da Mourinho “È la prima cosa che ci chiede il mister e lo dimostriamo in ogni partita: non le prendiamo sotto gamba e ci mettiamo la stessa intensità che dovremo poi mettere ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Edoardo, centrocampista classe 2002 della Roma, ha commentato ai canali ufficiali del club capitolino il pareggio senza reti di oggi contro il. Ecco un estratto delle sue parole: Sul“È una grandissima squadra.facendo bene,iniziando a capire tutti i meccanismi, tutti i consigli che ci dà il mister e li mettiamo in pratica. In ogni amichevole miglioriamo”. Sull’intensità richiesta da“È la prima cosa che ci chiede il mister e lo dimostriamo in ogni partita: non le prendiamo sotto gamba e ci mettiamo la stessa intensità che dovremo poi mettere ...

