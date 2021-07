Autostrada del Sole, nuovo tratto a tre corsie nel nodo fiorentino (Di sabato 31 luglio 2021) Dalle 6 di ieri mattina scorre più fluido il traffico Autostradale nel tratto della A1 tra Firenze Sud e Incisa . Una buona notizia per i vacanzieri dunque grazie alla terza corsia che è destinata a ... Leggi su motori.quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Dalle 6 di ieri mattina scorre più fluido il trafficole neldella A1 tra Firenze Sud e Incisa . Una buona notizia per i vacanzieri dunque grazie alla terza corsia che è destinata a ...

Advertising

stefbald : @SalamidaFabio @matteorenzi è come la barzelletta del tizio contromano in autostrada che sbraita a quelli che gli vengono incontro. - gramezzana : @gloquenzi Come era quella del vecchietto contromano sull'autostrada? - vincenzo5151 : @LauraValenza1 Come me quando faccio mille raccomandazioni a mio figlio che, ad onor del vero, continua a correre i… - EnricoSiviero : RT @StampaVercelli: Tir in fiamme sulla A4 al casello di Borgo d’Ale: chiuse autostrada e Alta Velocità per paura di esplosioni del serbato… - DiegoDan80 : @AG_AleGavi Io paura del covid? Dai vai a giocare a palla in autostrada, mentre tu facevi il lockdown io giravo co… -