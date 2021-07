ATP Atlanta 2021: Jannik Sinner in finale di doppio insieme a Reilly Opelka (Di sabato 31 luglio 2021) Anche se in singolare le cose non sono andate esattamente per il verso giusto, Jannik Sinner qualche partita riesce a giocarla comunque. Lo fa in doppio, dove raggiunge la finale al torneo ATP 250 di Atlanta in coppia con il gigante americano Reilly Opelka, coppia formata sostanzialmente sul posto. I due hanno sconfitto in semifinale la coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo, vecchia conoscenza della specialità, e dal messicano Miguel Angel Reyes Varela con il punteggio di 6-3 6-4. Sfideranno l’australiano Jordan Thompson e l’americano Steve ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Anche se in singolare le cose non sono andate esattamente per il verso giusto,qualche partita riesce a giocarla comunque. Lo fa in, dove raggiunge laal torneo ATP 250 diin coppia con il gigante americano, coppia formata sostanzialmente sul posto. I due hanno sconfitto in semila coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo, vecchia conoscenza della specialità, e dal messicano Miguel Angel Reyes Varela con il punteggio di 6-3 6-4. Sfideranno l’australiano Jordan Thompson e l’americano Steve ...

