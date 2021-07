Atalanta-Pordenone, esordio per il Centro Var di Lissone (Di sabato 31 luglio 2021) Atalanta-Pordenone è stata soltanto un’amichevole ma al Gewiss Stadium si è già respirata la prossima Serie A e non solo per le indicazioni fornite dalla squadra al tecnico Gasperini. La Lega Serie A ha infatti reso noto che oggi pomeriggio è stato testato il Centro Var centralizzato di Lissone. Il collaudo della nuova struttura, previsto dalla Fifa almeno 14 giorni prima del suo utilizzo in gare ufficiali per consentirne l’omologazione, ha dato esito positivo sotto ogni punto di vista grazie alla collaborazione di EI Towers e Hawk-Eye, consentendo un collegamento ottimale tra Matteo Marcenaro, arbitro al Gewiss Stadium, e ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021)è stata soltanto un’amichevole ma al Gewiss Stadium si è già respirata la prossima Serie A e non solo per le indicazioni fornite dalla squadra al tecnico Gasperini. La Lega Serie A ha infatti reso noto che oggi pomeriggio è stato testato ilVar centralizzato di. Il collaudo della nuova struttura, previsto dalla Fifa almeno 14 giorni prima del suo utilizzo in gare ufficiali per consentirne l’omologazione, ha dato esito positivo sotto ogni punto di vista grazie alla collaborazione di EI Towers e Hawk-Eye, consentendo un collegamento ottimale tra Matteo Marcenaro, arbitro al Gewiss Stadium, e ...

