Arianespace | doppio successo per Arian 5

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 31 luglio 2021) Sestodel 2021 per, che ha messo in orbita due satelliti di telecomunicazioni cone 5 per gli operatori Embratel ed Eutelsat. Venerdì 30 luglio, tra le 09:00 e le 10:30 pomeridiane ora Universale, il lanciatoree 5 (volo VA254) ha messo infatti in orbita condue satelliti dal Centro Spaziale Guyanese (CSG): Star One D2, costruito da Maxar Technologies per l'operatore brasiliano Embratel, ed EUTELSAT QUANTUM per Eutelsat, sviluppato con Airbus Defence and Space e dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA). "Con questo nuovodi ...