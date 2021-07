Vela, a che ora la Medal Race di Mattia Camboni nell’RS:X: orario 31 luglio, tv, programma, streamin (Di venerdì 30 luglio 2021) Sarà una mattinata bollente nelle acque di Enoshima per Mattia Camboni. Il nostro portacolori, infatti, sarà impegnato nella Medal Race dell’RS:X maschile delle Olimpiadi di Tokyo e partirà con la chiara intenzione di mettersi al collo una medaglia. Il nostro portacolori ha perso una posizione in classifica generale nell’ultima sessione, ma resta terzo ed in piena lotta per il podio, anche se il sogno del trionfo finale è quasi impossibile. Il nativo di Civitavecchia si trova, infatti, in terza posizione nella classifica generale con 54 punti e, quindi, dovrebbe recuperare ben 21 lunghezze al fenomenale olandese Kiran ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Sarà una mattinata bollente nelle acque di Enoshima per. Il nostro portacolori, infatti, sarà impegnato nelladell’RS:X maschile delle Olimpiadi di Tokyo e partirà con la chiara intenzione di mettersi al collo una medaglia. Il nostro portacolori ha perso una posizione in classifica generale nell’ultima sessione, ma resta terzo ed in piena lotta per il podio, anche se il sogno del trionfo finale è quasi impossibile. Il nativo di Civitavecchia si trova, infatti, in terza posizione nella classifica generale con 54 punti e, quindi, dovrebbe recuperare ben 21 lunghezze al fenomenale olandese Kiran ...

Advertising

CarloCalenda : Aggiungo che sul progetto della Vela approvato a un costo iniziale di 60 milioni e costato 5 volte tanto per avere… - rapanui60253034 : RT @CarloCalenda: Aggiungo che sul progetto della Vela approvato a un costo iniziale di 60 milioni e costato 5 volte tanto per avere un rud… - OA_Sport : #Vela, a che ora la Medal Race di Mattia #Camboni nell’RS:X: orario 31 luglio, tv, programma, streaming #Tokyo2020… - marpetya : MARLENA VINCI LA SERA SPOGLIATI NERA PRENDITI TUTTO QUELLO CHE FA COMODO E SINCERA APRI LA VELA DAI VIAGGIA LEGG… - destri_li : RT @CarloCalenda: Aggiungo che sul progetto della Vela approvato a un costo iniziale di 60 milioni e costato 5 volte tanto per avere un rud… -