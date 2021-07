Uomini e Donne, Sonia Pattarino è diventata mamma per la prima volta: è nata Ginevra (Di venerdì 30 luglio 2021) Un noto volto di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta. Si tratta di Sonia Pattarino, ex protagonista del dating show. La donna, insieme al compagno e padre della figlia, ha dato il lieto annuncio sui social. È nata Ginevra – Proprio oggi, come anche scritto dalla coppia, è venuta al mondo Ginevra. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Un noto volto diper la. Si tratta di, ex protagonista del dating show. La donna, insieme al compagno e padre della figlia, ha dato il lieto annuncio sui social. È– Proprio oggi, come anche scritto dalla coppia, è venuta al mondo. L'articolo

Advertising

Coninews : Che forza i nostri ragazzi! ??La 4x100 mista uomini e ???????la 4x100 mista donne sono in FINALE! Nell’ultima giornat… - istsupsan : ??#VACCINI E SORVEGLIANZA #COVID19: ONLINE TERZO REPORT DI ANALISI CONGIUNTA ?si conferma beneficio per tutte le… - ItalianAirForce : #InternationalFriendshipDay - Giornata internazionale dell'amicizia Complicità e condivisione sono il segreto per l… - DinuovoDi : RT @MicheleAddesa1: @themonduz @GrammoPoro @luisarizzitelli @mafaldina88 Domande alle donne: figli, matrimonio, ecc. Domande agli uomini: c… - cooloctopussy : RT @scotssdearie: farò un elogio agli uomini ma quelli scritti dalle donne per ringraziarli della loro bellezza della loro fragilità de… -