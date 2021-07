Tokyo 2020, Cio: “Sì ad atleti transgender. Presto nuove regole”. E sabato tocca alla Hubbard (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Cio prende posizione sull’inclusione degli atleti transgender. “Proveremo a definire una cornice che possa aiutare le Federazioni internazionali ad affrontare la questione degli atleti transgender nelle rispettive discipline sportive. Da sport a sport è diverso, a volte ci sono differenze anche da una disciplina all’altra e, in certe situazioni, anche fra un evento e l’altro“, ha sottolineato Christian Klaue, direttore della comunicazione e affari pubblici del Cio, durante una tavola rotonda riunita sul tema nel corso delle Olimpiadi di Tokyo, dove per la prima volta parteciperà una ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Cio prende posizione sull’inclusione degli. “Proveremo a definire una cornice che possa aiutare le Federazioni internazionali ad affrontare la questione deglinelle rispettive discipline sportive. Da sport a sport è diverso, a volte ci sono differenze anche da una disciplina all’altra e, in certe situazioni, anche fra un evento e l’altro“, ha sottolineato Christian Klaue, direttore della comunicazione e affari pubblici del Cio, durante una tavola rotonda riunita sul tema nel corso delle Olimpiadi di, dove per la prima volta parteciperà una ...

