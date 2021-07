Studente si infortuna mentre scende dall’autobus a causa di un tombino | la responsabilità non è solo della scuola Condanna anche per Comune e Provincia

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dall'iscrizione alladi, a caricostessa, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dellonel tempo in cui questi fruisceprestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi,l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato. Sul soggetto danneggiato, invece, incombe l'onere di provare che il danno è statoto durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico. Lo ha affermato il Tribunale di Napoli ...