(Di venerdì 30 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –ha vinto una storica medaglia dinel torneo individuale femminile dicona Tokyo. Nella finale per il terzo posto l’azzurra ha battuto 7-1 l’americana Mackenzie Brown (28-28 29-28 28-25 27-26). Si tratta della prima medaglia olimpica nelcondonne. “Domani spero di leggere un bel titolo di giornale” ha detto l’azzurra dopo il. Il riferimento è al titolo di un quotidiano (“Il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico”) che scatenò tante polemiche dopo il quarto ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Il volo di Federico verso uno storico bronzo nella farfalla. ???? #ItaliaTeam | #Tokyo2020 | @FINOfficial_ |… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - Coninews : Vent'anni ancora da compiere e uno storico bronzo olimpico ?? in tasca. Il futuro è tuo Fede! ?? #ItaliaTeam… - DirettaSicilia : Storico bronzo per Lucilla Boari nel tiro con l’arco, - MasterblogBo : TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Lucilla Boari ha vinto una storica medaglia di bronzo nel torneo individuale femmini… -

Ultime Notizie dalla rete : Storico bronzo

'Domani spero di leggere un bel titolo di giornale'. Sono queste le parole di Lucilla Boari , dopo aver vinto unoolimpico nel tiro con l'arco alle Olimpiadi di Tokyo: si tratta delle ventesima medaglia della spedizione italiana in terra nipponica. Boari ha fatto un riferimento al famoso titolo di ...... Andrea Cipressa , al termine di una spedizione che ci ha portato "solo" la medaglia di... anche quella di Julio Velasco ,ex c.t. dell'Italia del volley, che alle Olimpiadi Tokyo 2020 ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Lucilla Boari ha vinto una storica medaglia di bronzo nel torneo individuale femminile di tiro con l’arco ...Tokyo 2020, le dichiarazioni del presidente della Fitarco Mario Scarzella: "Straordinaria Lucilla, medaglia storica per il nostro movimento" ...