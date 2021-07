Spese sanitarie, proroga al 30 settembre per l'invio dei dati (Di venerdì 30 luglio 2021) 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2021: la proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2021 è stata disposta a fronte delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all'... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2021: ladal 31 luglio al 302021 è stata disposta a fronte delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all'...

Ultime Notizie dalla rete : Spese sanitarie Spese sanitarie, proroga al 30 settembre per l'invio dei dati Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie avranno tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare quelli relativi al primo semestre del 2021. Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle finanze con D. M. 23 ...

