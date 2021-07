Spara al socio a Licata | arrestato consigliere comunale eletto con la Lega

(Di venerdì 30 luglio 2021) È statoildi 48 anni, Gaetano Aronica,da ‘civico’ acon la lista ‘noi con Salvini’, che hato quattro colpi di pistola contro un suodi 71 anni, per un contenzioso nelle gestione di un’attività di onoranze funebri. Aronica ha ferito l’uomo con un proiettile al braccio sinistro. Nei suoi confronti il gip di Agrigento, Stefano Zammuto, ha emesso un’ordinanza per la custodia cautelare ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma ...

(aggiornamento di Alessandro Nidi) Lotto - Superenalotto, estrazioni numeri vincenti/ 29 luglio 2021: Superstar e vincite GAETANO ARONICAAD EXA LICATA Un ex consigliere comunale della ......il suo ex, un uomo di 71 anni, raggiunto solo da un colpo al braccio sinistro mentre si trovava in macchina. Leggi notizie correlate ? Tentato omicidio, politico eletto con la Lega: ...È accusato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. Ora si trova agli arresti domiciliari con bracciale elettronico.È stato arrestato il consigliere comunale di 48 anni, Gaetano Aronica, eletto da ‘civico’ a Licata con la lista ‘Lega noi con Salvini’, che ha sparato quattro colpi di pistola contro un suo socio di 7 ...