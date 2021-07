Sicilia, incendi a Catania: case evacuate e lido distrutto dalle fiamme (Di venerdì 30 luglio 2021) In queste ore Catania è divorata dalle fiamme. Diverse le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni: sospesi anche i voli In queste ore a Catania si sono sviluppati degli incendi che hanno costretto alcune famiglie, soprattutto nel rione Fossa Creta, a lasciare le proprie abitazioni. Diverse le strade che sono state chiuse al transito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) In queste oreè divorata. Diverse le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni: sospesi anche i voli In queste ore asi sono sviluppati degliche hanno costretto alcune famiglie, soprattutto nel rione Fossa Creta, a lasciare le proprie abitazioni. Diverse le strade che sono state chiuse al transito L'articolo proviene da Inews.it.

Tg1Rai : Dopo la Sardegna, ora è la Sicilia a fronteggiare l'emergenza incendi. Brucia la Piana degli Albanesi. Il sindaco a… - Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - LaStampa : Catania brucia: distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine del lungomare della Plaia, incendi dolosi in 30 cit… - AMedaglini : RT @Terra_Pianeta: Come andiamo ad incendi? Benone! Ne abbiamo di nuovi in #Sardegna, ma anche la #Sicilia brucia da ore, ce n'è uno bello… - AnsaSicilia : Incendi in Sicilia: Catania brucia, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli. Più roghi, due fronti principali. I… -