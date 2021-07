Riforma Giustizia: nuovo accordo nel Governo Draghi. Le novità (Di venerdì 30 luglio 2021) Riforma Giustizia: è uno dei nodi centrali del piano di ammodernamento del sistema paese programmato dal Presidente del Consiglio Draghi nonché un passaggio fondamentale per accedere alle risorse del Recovery Fund. Dopo una prima approvazione nelle scorse settimane, alcuni partiti della maggioranza con i 5 stelle in testa avevano richiesto delle modifiche al testo. Riforma Giustizia: nuovo accordo nel Governo Draghi Riforma Giustizia: il Governo ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 30 luglio 2021): è uno dei nodi centrali del piano di ammodernamento del sistema paese programmato dal Presidente del Consigliononché un passaggio fondamentale per accedere alle risorse del Recovery Fund. Dopo una prima approvazione nelle scorse settimane, alcuni partiti della maggioranza con i 5 stelle in testa avevano richiesto delle modifiche al testo.nel: il...

