Real Madrid | conto alla rovescia per Mbappé | si punta a prenderlo a zero

Il Real Madrid non molla Kylian Mbappé. Sarebbe partito il conto alla rovescia per poterlo acquistare a zero l'anno prossimo Il Real Madrid vuole tornare Galactico e per farlo punta a portare in Spagna anche Kylian Mbappé. Il francese ha fatto sapere al PSG di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo anno e così i Blancos avrebbero drizzato le orecchie in vista della prossima stagione. Come riportato da Marca, infatti, in casa Real sarebbe partito il conto alla rovescia per poterlo acquistare a zero l'anno prossimo.

