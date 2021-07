Raggi: parliamo di abolizione tasse 21-22 (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “L’eliminazione dell’osp è stata fondamentale durante la pandemia ma ha significato una ricaduta negativa di 25 milioni sul bilancio di Roma capitale per il 2020 2021 che non è stata ristorata. abolizione delle tasse per il 2021 e 2022? parliamone, perché Roma Capitale deve avere garanzia dei ristori, altrimenti alla città vengono meno le entrare con cui pagare i servizi”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, candidata anche per il prossimo mandato al Campidoglio, nel corso di un confronto che si è svolto alla Confcommercio di Roma. Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “L’eliminazione dell’osp è stata fondamentale durante la pandemia ma ha significato una ricaduta negativa di 25 milioni sul bilancio di Roma capitale per il 2020 2021 che non è stata ristorata.delleper il 2021 e 2022?ne, perché Roma Capitale deve avere garanzia dei ristori, altrimenti alla città vengono meno le entrare con cui pagare i servizi”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, candidata anche per il prossimo mandato al Campidoglio, nel corso di un confronto che si è svolto alla Confcommercio di Roma.

