No More Heroes III in un nuovo trailer che ci presenta i non così tanto simpatici alieni

A poco più di un mese dalla sua uscita, No More Heroes III torna a mostrare alcuni dei nemici che Travis dovrà affrontare. Questa volta il protagonista si opporrà a una banda di invasori alieni che agisce sotto il controllo del criminale Jess-Baptiste VI, chiamato anche Prince FU. Quest'ultimo ha messo a punto la propria classificazione galattica dei supereroi, composta dagli assassini più pericolosi della galassia. Per arrivare a Prince FU e salvare il mondo recuperando il suo titolo di assassino numero 1, Travis dovrà quindi affrontare una dozzina di boss a partire da Mr. Black Hole. Tra ogni scontro, sarà necessario sconfiggere una ...

