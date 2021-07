Nasce la Fondazione Il Fatto Quotidiano, l’ad Monteverdi: ‘Vogliamo migliorare la vita delle fasce più deboli con progetti umanitari tangibili’ (Di venerdì 30 luglio 2021) Consolidare l’impegno sociale dell’azienda, con l’intento di contribuire alla riduzione delle disuguaglianze e favorire il dialogo con la società civile, elaborando e promuovendo progetti solidaristici. Nasce con questi obiettivi dichiarati la nuova Fondazione Il Fatto Quotidiano, dopo l’approvazione del Consiglio d’amministrazione di Società editoriale il Fatto (Seif). Ad annunciare l’imminente costituzione del nuovo progetto della famiglia del Fatto Quotidiano è stata la presidente e amministratrice delegata, Cinzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Consolidare l’impegno sociale dell’azienda, con l’intento di contribuire alla riduzionedisuguaglianze e favorire il dialogo con la società civile, elaborando e promuovendosolidaristici.con questi obiettivi dichiarati la nuovaIl, dopo l’approvazione del Consiglio d’amministrazione di Società editoriale il(Seif). Ad annunciare l’imminente costituzione del nuovo progetto della famiglia delè stata la presidente e amministratrice delegata, Cinzia ...

Advertising

MCapisani : +++ Nasce la Fondazione Il Fatto Quotidiano @fattoquotidiano +++ Scopo: 'umanitario per consolidare l'impegno socia… - Carlino_Forli : Bertinoro, nasce la Fondazione Ceub - Giorno_Bergamo : Treviglio, sei milioni di eredità al Comune: nasce la fondazione per Carla Giuliani - Ilikepuglia : Formazione di eccellenza per city manager: nasce il consorzio tra università di Bari, Anci e fondazione Dioguardi… - retewebitalia : Fondazione Vodafone e AIRC, nasce il progetto per un uso dello smartphone per accelerare la ricerca -… -