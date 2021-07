Meloni ignora la variante delta: 'Green pass economicida' (Di venerdì 30 luglio 2021) La pandemia avanza, la variante delta sta consigliando tutti a alzare il livello di protezione, mantenendo anche le mascherine al chiuso. Ma l'estrema destra continua a dare sponda politica a no - vax,... Leggi su globalist (Di venerdì 30 luglio 2021) La pandemia avanza, lasta consigliando tutti a alzare il livello di protezione, mantenendo anche le mascherine al chiuso. Ma l'estrema destra continua a dare sponda politica a no - vax,...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni ignora Meloni ignora la variante delta: 'Green pass economicida' Invece si continua ancora a far finta di nulla e a concentrarsi su una misura economicida come il Green Pass." Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Meloni ignora la variante delta: "Green pass economicida"
L'estremista di destra: "Intervenire immediatamente per decongestionare i mezzi di trasporto, mettere in sicurezza le scuole"

