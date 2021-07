McCartney 3 | 2 | 1 | la docuserie Star Original dal 25 agosto su Disney+ | TrailerHDblog it

Advertising

SkyTG24 : McCartney 3, 2, 1, il trailer della docuserie evento di Disney+ - Screenweek : Trailer e poster della docuserie Star Original #McCartney321 che debutterà il 25 agosto sulla piattaforma… - cinemaniaco_fb : ?????????????? McCartney 3, 2, 1: la docuserie evento disponibile dal 25 agosto come Star Original su Disney+… - glooit : McCartney 3, 2, 1 dal 25 agosto la docuserie Star Original su Disney+ leggi su Gloo - moviestruckers : #McCartney321: la docuserie dal 25 agosto su Disney+ come Star Original -

Ultime Notizie dalla rete : McCartney docuserie

... e ora sono finalmente disponibili il primo trailer e la key art della nuovamusicale in sei episodi3, 2, 1, che debutterà in Italia mercoledì 25 agosto come Star Original in ...Nei sei episodi di questatroveranno spazio discussioni e faccia a faccia tra l'ex Beatle e il produttore, che sveleranno i retroscena dell'opera dipartendo dai Fab Four fino ...Ne avevamo già parlato all'interno dell'articolo riepilogativo su tutte le novità Disney+ in arrivo durante il mese di agosto, e ora sono finalmente disponibili il primo trailer e la key art della nuo ...Le atmosfere cool che hanno reso grande la cultura del Regno Unito stanno per tornare con un salto nella musica leggendaria dei Beatles, oggi raccontata attraverso la voce e i gesti di Sir Paul McCart ...