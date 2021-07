Le regole per la messa dal 6 agosto: no Green pass, si distanziamento (Di venerdì 30 luglio 2021) La Conferenza episcopale italiana ha messo nero su bianco un vademecum con tutte le indicazioni e regole per la messa e le celebrazioni in sicurezza. Viene ribadito che per andare a messa non serve il Green pass perché si continuerà ad osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote. Come per le celebrazioni, “non è richiesta la certificazione per le ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 luglio 2021) La Conferenza episcopale italiana ha messo nero su bianco un vademecum con tutte le indicazioni eper lae le celebrazioni in sicurezza. Viene ribadito che per andare anon serve ilperché si continuerà ad osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine,tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote. Come per le celebrazioni, “non è richiesta la certificazione per le ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Auspico fortemente che prevalga il senso di comunità, un senso di responsabilità collettiva. La libert… - robersperanza : “Il virus limita la libertà, non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo”. Grazie Presidente Mattarella - LiaQuartapelle : Ieri Mattarella: “La libertà è condizione irrinunciabile. Chi limita la nostra libertà è il virus non le regole o g… - Giampier601 : RT @AnnamariaBiello: C’è un veloce aumento di menti squilibrate dalla prepotenza e dalla ignoranza, indice di un tonfo della cultura e dell… - lunatic_fring3 : RT @amaricord: 'Chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo' La classe con cui Mattarella… -