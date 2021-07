(Di venerdì 30 luglio 2021) Quanto la mossa disu Mps sia un’operazione che non si può esaurire nel salvataggio per mano della grande banca sana che compra quella tormentata lo spiegano almeno due elementi. Il primo lo dà il calendario: l’accelerazione sulla possibile fusione piomba nellaelettorale per le suppletive della Camera che si gioca nel collegio di, la città che non è solo la sede centrale del Monte, ma che è la banca stessa. Dicie dici Mps, in un rapporto tra politica e banca che la stagione recente del controllo pubblico, iniziata nel 2017, ha solo congelato. E si passa così al secondo elemento: Mps è ...

Advertising

Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Le nozze Unicredit-Mps inguaiano la campagna di Letta a Siena - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Le nozze Unicredit-Mps inguaiano la campagna di Letta a Siena - PaoloTrombin : RT @HuffPostItalia: Le nozze Unicredit-Mps inguaiano la campagna di Letta a Siena - HuffPostItalia : Le nozze Unicredit-Mps inguaiano la campagna di Letta a Siena - DividendProfit : A Piazza Affari Unicredit e Mps volano in vista delle nozze -

Ultime Notizie dalla rete : nozze Unicredit

A Milano occhi puntati su- Mps A Piazza Affari occhi puntati su, dopo che la banca ha annunciato di avere aperto il canale dei colloqui per rilevare le attività ...La strada delletrae Monte dei Paschi di Siena sembrava quasi accantonata. E, invece, in una serata di fine luglio, il Cristiano Ronaldo dei banchieri, Andrea Orcel , ha dato ufficialmente il via al ...Al Pd non è piaciuta l'accelerazione del Tesoro. Il timore che esuberi e soldi pubblici portino a una emorragia di voti ...In Borsa i titoli Unicredit e Banca Mps sprintano dopo l’annuncio che sono state avviate trattative in esclusiva tra in Mef e l’istituto guidato da Orcel per rilevare parti commerciali della banca sen ...