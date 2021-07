La valenza strategica del comando italiano alla missione in Iraq (Di venerdì 30 luglio 2021) I prossimi mesi saranno caratterizzati da grandi manovre per l’Italia nel contesto della presenza militare all’estero. L’accorciamento delle linee garantito dal progressivo ritiro dall’Afghanistan andrà di pari passo con un consolidamento del ruolo italiano in Iraq, Paese in cui Roma è pronta fin da maggio 2022 a guidare l’impegno della Nato nel sostegno del Paese dopo il ritiro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 luglio 2021) I prossimi mesi saranno caratterizzati da grandi manovre per l’Italia nel contesto della presenza militare all’estero. L’accorciamento delle linee garantito dal progressivo ritiro dall’Afghanistan andrà di pari passo con un consolidamento del ruoloin, Paese in cui Roma è pronta fin da maggio 2022 a guidare l’impegno della Nato nel sostegno del Paese dopo il ritiro InsideOver.

Advertising

pikopik93734192 : @latwittipe @robersperanza Io valuterei il disegno politico sottostante . Non farsi scavalcare da enrico nella cors… - albrv98 : @BonadonnaMarco @NowakixHiro @IlariaBifarini Lo so però come le ho detto la vaccinazione oltre alla protezione indi… -