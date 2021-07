Jahn Regensburg-SV Sandhausen (31 luglio, ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo Jahn Regensburg si è subito goduto Sarpreet Singh, centrocampista offensivo neozelandese di origini indiane arrivato in prestito nientemeno che dal Bayern Monaco. Aveva fatto bene nelle amichevoli e si è confermato, mentre il Sandhausen ha iniziato con una sconfitta in casa, fatto allarmante per quella che nella stagione scorsa è stata la peggiori squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 30 luglio 2021) Losi è subito goduto Sarpreet Singh, centrocampista offensivo neozelandese di origini indiane arrivato in prestito nientemeno che dal Bayern Monaco. Aveva fatto bene nelle amichevoli e si è confermato, mentre ilha iniziato con una sconfitta in casa, fatto allarmante per quella che nella stagione scorsa è stata la peggiori squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e

Jahn Regensburg-SV Sandhausen (31 luglio, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting Zweite Bundesliga, la Dinamo Dresda vince la sfida tra neopromosse Tre vittorie e un pareggionelsabato pomeriggio della Zweite Bundesliga in attesa dell'esordio del Werder Brema quarant'anni dopo l'ultima volta.

